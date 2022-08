Padrasto é preso por estuprar enteada de 14 anos com anuência da mãe da menina

- Publicidade -

Policiais da 32ª DP (Taquara) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem pelo crime de estupro de vulnerável, praticando contra sua enteada, de 14 anos. De acordo com a sentença condenatória do juiz Gabriel Almeida Matos de Carvalho, da Vara Criminal de Magé, com a anuência da mãe e da madrasta da menina, ele pernoitava na casa da família, na Baixada Fluminense, e praticava abusos, como beijos e sexo oral, à noite.

Segundo as investigações da Polícia Civil, a mãe da vítima ameaçava a menina sob o argumento de que o criminoso ajudava a família a pagar as contas da residência. Contra a mãe e a madrasta também foram expedidos mandados de prisão, mas elas estão foragidas.

O bandido foi capturado em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, e, após levado a sede da 32ª DP, deverá ser encaminhado a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte da cidade, a porta de entrada do sistema penitenciário do Rio.

Fonte: Yahoo!