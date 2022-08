Outra vez: Morador de rua é vítima de tentativa de homicídio em Rio Branco

- Publicidade -

O morador de rua Said Rodrigues, de 20 anos, foi vitima de tentativa de homicídio na manhã deste domingo (21). A ocorrência foi registrada na Praça dos Tocos, na região central de Rio Branco.

Conforme informações, o rapaz que vive em situação de rua desde a adolescência, estava com outros moradores de rua e usuários de entorpecentes, quando iniciou uma discussão com um deles, identificado por Zé Carlos, que em posse de uma faca, desferiu um golpe no abdômen que atingiu o fígado da vítima.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma viatura de suporte avançado (01), para prestar os atendimentos iniciais no local, e em seguida encaminhar Said ao Pronto Socorro de Rio Branco.

O estado de saúde do jovem é estável, porém, a facada atingiu o fígado. O jovem terá que passar por uma avaliação mais detalhada, onde os médicos vão decidir se será preciso ou não fazer cirurgia.

Said Rodrigues também foi vitima de tentativa de homicídio na semana passada, onde foi ferido de raspão com uma facada no pescoço. Como o ferimento não foi grave, ele foi medicado e liberado da unidade de saúde.

Veja o vídeo: