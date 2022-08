ONU pede fim imediato de ações russas em usina de Zaporizhzhia

- Publicidade -

A agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) emitiu alerta de que há “risco bastante real de um desastre nuclear” em usina nuclear da Ucrânia. A agência pediu, neste sábado (6/8), o cessar imediato de ações militares russas perto da usina de Zaporizhzhia.

O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) Rafael Mariano Grossi, disse estar “extremamente preocupado” com os relatos de bombardeios na maior usina nuclear da Europa.

Segundo informações da Ucrânia, as instalações da usina foram ocupadas por tropas russas, em março, e sofreram “sérios danos”.

Em 4 de março, os serviços de emergência ucranianos anunciaram que o incêndio em um prédio da maior usina nuclear da Europa, a ucraniana Zaporizhzhia. As chamas foram foi monitorados pela comunidade internacional, uma vez que, caso comprometessem o resfriamento dos reatores, poderia acontecer uma explosão 10 vezes maior que a do acidente em Chernobyl, em 1986, até então a maior catástrofe do tipo. O incêndio foi controlado.

Fonte/ Portal metropole.com