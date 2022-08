Onda de frio polar chega ao Acre na noite desta quinta-feira, confirma Friale

- Publicidade -

Uma poderosa onda de frio polar começará a entrar no Acre entre 20h e 23h desta quinta-feira, dia 18 de agosto, com ventos intensos, cujas rajadas poderão passar de 60km/h, derrubando brusca e acentuadamente a temperatura. Segundo a previsão do pesquisador Davi Friale, até o começo da tarde de sexta-feira, todo o estado já estará tomado por essa massa de ar polar, cujas temperaturas cairão mais acentuadamente em Rio Branco, Brasileia, Assis Brasil, Sena Madureira e demais municípios do leste e do sul acreano.

“Alertamos que tais ventos têm potencial para causar transtornos à população, como queda de galhos e árvores, destelhamentos e danos às edificações. Poderão, também, ocorrer chuvas fortes, com raios, em muitos pontos do Acre e das áreas próximas”, diz Friale.

Na sexta-feira, o dia, em Rio Branco e proximidades, será frio, com temperaturas máximas, durante a tarde, abaixo de 20ºC. No sábado e no domingo, as manhãs começarão com temperaturas mínimas, entre 9 e 12º, na capital do Acre e nas demais cidades do leste e do sul do estado.

Em Cruzeiro do Sul e proximidades, as mínimas, no início do dia, neste fim de semana, ficarão situadas entre 14 e 17ºC.

“Essa gigante onda de frio polar que se aproxima do Acre também atingirá Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Bolívia e Peru. Até a cidade de Manaus terá ventos, embora fracos, desta massa de ar que vem da Antártida”, informou o pesquisador.

Fonte/ A Gazeta do Acre