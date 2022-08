Onda de frio polar chega ao Acre e derruba temperatura nesta terça-feira, anuncia Friale

- Publicidade -

Uma forte onda de frio polar chegará ao Acre nesta terça-feira (09), derrubando a temperatura, cujas mínimas, ao amanhecer dos dias seguintes, vai oscilar entre 11 e 14ºC, em Rio Branco, Brasiléia, Assis Brasil e cidades próximas. A previsão é do pesquisador Davi Friale, que alerta também para a possibilidade de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias, podendo causar transtornos à população de áreas vulneráveis.

Em Rio Branco, os primeiros ventos desta friagem começarão a soprar a partir do fim da manhã desta terça-feira, mas será na quarta-feira que as rajadas serão mais intensas. Em Cruzeiro do Sul e proximidades, as mínimas, vão oscilar entre 15 e 18ºC.

“Todos os municípios do estado serão atingidos por esta massa de ar polar. A partir de quarta-feira, os dias ficarão muito secos e ensolarados e as noites estreladas e frias. A sensação térmica será inferior, devido aos fortes ventos que estarão soprando da direção sudeste, cujas rajadas poderão passar de 50km/h, em alguns pontos”, destaca Friale.

Além do Acre, também serão atingidos o Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia e Peru. Até a cidade de Manaus receberá os ventos desta onda polar.