Olhos dos cães se enchem de lágrimas quando se reencontram com seus donos

Um rabo abanando, uma lambida amorosa, um salto brincalhão, um olhar de derreter o coração. Você sabe quando seu cachorro está feliz em vê-lo.

Agora, uma nova pesquisa de cientistas japoneses sugere que os olhos do animal podem se encher de lágrimas de felicidade quando se reencontram com seu dono após um período de ausência.

As lágrimas podem ajudar a consolidar o vínculo entre humanos e cães – uma relação que remonta a dezenas de milhares de anos.

Como os humanos, os cachorros têm canais lacrimais que se enchem de lágrimas para manter os olhos limpos e saudáveis. Mas as lágrimas nos cães, que tendem a não cair como quando os humanos choram, não tinham sido associadas à emoção antes.

Takefumi Kikusui, professor do Laboratório de Interação e Reciprocidade Humano-Animal da Universidade de Azabu, no Japão, decidiu investigar o assunto depois de observar um padrão em um de seus dois poodles quando ela teve filhotes seis anos atrás. Ele notou que seus olhos ficaram marejados enquanto ela amamentava seus bebês.

“Descobrimos que os cães derramam lágrimas associadas a emoções positivas”, disse Kikusui, coautor da pesquisa publicada na revista Current Biology, em um comunicado à imprensa.

“Também fizemos a descoberta da oxitocina como um possível mecanismo subjacente”, continuou Kikusui, referindo-se ao hormônio que em humanos é chamado popularmente de hormônio do amor ou materno.

Para investigar a ligação, Kikusui e sua equipe mediram a quantidade de lágrimas entre 18 cães com um teste padrão conhecido como Teste de Lágrima de Schirmer. Envolve uma tira de papel colocada dentro das pálpebras dos cães por um minuto antes e depois de se reunirem com seus donos após períodos de cinco a sete horas de separação.

“O volume da lágrima foi avaliado pelo comprimento da parte molhada no STT. A linha de base foi de cerca de 22 mm e a reunião com o dono aumentou em 10%”, explicou Kikusui por e-mail.

Com a ajuda de 20 cães, os pesquisadores compararam a quantidade de lágrimas antes e depois das reuniões com seus tutores e pessoas com quem os animais estavam familiarizados. Só o reencontro com o dono aumentou a quantidade de lágrimas.

Para entender se a ocitocina desempenhava um papel na produção das lágrimas, uma solução contendo o hormônio foi aplicada na superfície de 22 olhos de cães. A quantidade de lágrimas aumentou significativamente após a aplicação da ocitocina em comparação com uma solução controle.

Ainda há muito que os pesquisadores não sabem sobre lágrimas de cachorro. Os humanos geralmente choram em resposta a emoções negativas, mas os pesquisadores não testaram para ver se os cães também faziam o mesmo. Eles também não sabem se a capacidade de um cão de rasgar desempenha uma função social no mundo canino.

Kikusui aponta que é possível que os humanos cuidem melhor de cães com lágrimas nos olhos. Sua equipe mostrou a 74 pessoas fotos de rostos de cães com e sem lágrimas artificiais e pediu que classificassem os animais. As pessoas deram respostas mais positivas quando viram cães com lágrimas nos olhos.

“Os cães se tornaram parceiros dos humanos”, disse Kikusui em um comunicado, “e podemos formar laços com eles”.

Fonte: CNN Brasil