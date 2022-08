Oferta de 90 milhões de euros do United por Antony não foi suficiente e não interessou o AJAX

- Publicidade -

O Ajax recusou uma oferta de 90 milhões de euros do Manchester United por Antony. O brasileiro está decepcionado com o clube holandês, já que ele deseja ser transferido para o time inglês. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

O clube holandês acredita que o valor não é o suficiente para uma transferência de Antony. O brasileiro de 22 anos é titular absoluto da equipe treinada por Alfred Schreuder.

Agora treinador do Manchester United, Erik ten Hag treinou Antony entre 2020 e 2022. O treinador holandês deseja o ponta brasileiro desde que mudou para o clube inglês.

Fonte/ Portal metropole.com