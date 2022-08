Obras da Ponte do Ramal do Viola atingem 95% de conclusão e permitem acesso de 300 produtores rurais

- Publicidade -

O Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Mâncio Lima, trabalha na obra de recuperação da Ponte do Viola sobre o igarapé Branco, no município. A obra está com 95% concluída e permite acesso de 300 produtores rurais, no ramal dos Caetanos. A nova ponte tem 32 metros de comprimento por 5 metros de largura.

“O prefeito Isaac Lima procurou o Deracre, expôs a situação e, prontamente, uma equipe junto com o diretor estiveram no local e se comprometeram em reconstruir esta ponte. Além da construção de pontes, Deracre e Prefeitura de Mâncio Lima estão trabalhando na recuperação de ramais e, é importante dizer, que esses ramais não são somente em Mâncio Lima, mas em Rodrigues Alves”, explanou o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza.

A obra de reforma garantiu a troca do pavimento antigo, que deu lugar a uma nova ponte.

“Aqui é fruto de um esforço conjunto do Estado, Deracre e da Prefeitura de Mâncio Lima. Era uma reivindicação antiga nossa que agora se concretiza. Naquele momento, a população pedia uma minireforma, porém, juntamos os esforços e construímos uma ponte nova, segura, feita com madeira de qualidade. Mesmo sabendo que os moradores estão sob a jurisdição de Rodrigues Alves, em momento algum a nossa gestão se escusou e tampouco ficou alheia à situação. A ponte já oferece trafegabilidade, restando apenas os últimos detalhes para a conclusão final”, enfatizou Isaac Lima, prefeito de Mâncio Lima.

Estiveram presentes durante a visita o gerente da autarquia em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza e o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima. O secretário especial, Danilo Chagas e técnicos do órgão estadual estiveram na tarde da última terça-feira, 2, no canteiro de obras e visitando o Ramal da Bahia.

Fonte: Assessoria