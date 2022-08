O que temos pra hoje é saudade: pai mantém acervo de Cristiano Araújo

João Reis pediu que nada fosse filmado ou fotografado no local, em razão da privacidade e do cuidado que ele tem ao preservar o acervo do filho. Tudo está devidamente etiquetado, catalogado e relacionado numa planilha, pois será utilizado em um projeto futuro. Ele pretende criar o Museu do Sertanejo, em homenagem a Cristiano.

Em duas araras, no centro da sala, estão jaquetas, paletós e camisas. “Essa daqui é famosa, ele usou no DVD”, mostrou ele. No chão, estão as dezenas de pares de sapatos e tênis, embaixo de prateleiras, onde ficam caixas com camisetas, bonés, colares, pulseiras, fotos e quadros do cantor.