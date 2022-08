O que define um relacionamento ruim? Veja se você está passando por um

- Publicidade -

Quando começamos um namoro, todos nós esperamos que aquela sensação da paixão seja para sempre, não é mesmo? Porém, com o passar do tempo, a situação pode mudar e as pessoas passam se ver em relacionamentos tóxicos, abusivos ou simplesmente em algo que não se sintam elas mesmas.

Além disso, o relacionamento ruim pode ser até mesmo aquele que só cai na rotina. Por conta disso, é muito importante tirar um momento para refletir e entender em qual momento você e seu parceiro estão. Veja abaixo quais são os principais sinais de que você está em um relacionamento ruim.

Vocês dois não planejam mais o futuro juntos

É incentivado que cada um dos parceiros possuam sua individualidade, tenham objetivos próprios e amizades fora da relação. Porém, também é muito importante que sejam feitos planos a dois, como conquistar um novo imóvel ou coisas mais simples, tipo viagens e festas.

Falta de diálogos

A comunicação é a chave para todo relacionamento, seja ela verbal ou não. Quando não há uma troca de ideias entre o casal, pode ter certeza que os conflitos serão muito mais constantes. Afinal, é através de uma boa comunicação que cada indivíduo será capaz de expressar seus sentimentos em relação ao outro.

Inclusive, é por conta dos diálogos que são estebelecidas as regras e normas de cada relação, isso em qualquer espaço que envolva mais de uma pessoa, até mesmo nas coisas mais simples, como um sugar daddy e seu sugar baby.

Acabou o toque

A falta de chamegos, carícias e sexo é um indicativo claro de que algo não vai bem entre você e seu parceiro. Claro, existem momentos em que esses cuidados são mais raros mesmo, como em tempos de muito estresse, etc. Porém estimular sexualmente seu parceiro e realizar alguns agradados, como massagem, faz com que a confiança do casal também seja estimulada.

Ciúmes excessivo

Ciúmes não é algo legal, não é mesmo? Por mais que seja algo natural, é algo que pode assustar bastante quando aparece de forma excessiva e até mesmo desmanchar de vez qualquer relação. Afinal, muitas vezes, esse sentimento é fruto da falta de autoconfiança, o que deixa qualquer pessoa menos atraente e difícil de conviver.