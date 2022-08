O melhor tempo no 2º treino do GP da Bélgica é de Max Verstappen

A sessão começou com a pista ainda um pouco úmida devido à chuva prévia em Spa-Francorchamps, mas com tempo firme. Max Verstappen, de médios, estabeleceu o primeiro melhor tempo em volta rápida, foi superado por Carlos Sainz e retomou a ponta com 1:46.928.

O atual campeão da F1 melhorou o próprio tempo e fez 1:46.860, com 0.540s de vantagem para Sainz. Uma evolução natural dos tempos, graças à pista cada vez mais seca. Passados pouco mais de 20 minutos de sessão, só Pierre Gasly, que não guiou o AT03 no TL1, ficou na pista.

Apenas Daniel Ricciardo e Mick Schumacher iniciaram o TL2 de pneus macios; Bottas, Hamilton, Russell, Latifi e Vettel vieram de pneus duros. Ambos os pilotos da Mercedes tiveram dificuldade com os compostos faixa branca. O resto do grid começou a sessão calçando pneus médios.

Quando os carros deixaram os boxes, Max Verstappen melhorou seu tempo novamente na primeira volta, agora com pneus macios: 1:45.507, melhor tempo do fim de semana. Na metade do TL2, Leclerc ocupava a segunda colocação com 1:46.369, seguido por Lando Norris com 1:46.589.