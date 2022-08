“O Lendário Cão Guerreiro”, “Dragon Ball Super: Super Hero” e “45 do Segundo Tempo” estreia no Cine Araújo

- Publicidade -

“Minions 2: A Origem de Gru” e “Thor: Amor e Trovão” continuam em cartaz

O Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, está com novos filmes em cartaz. “45 do Segundo Tempo” é um filme brasileiro protagonizado por Tony Ramos (Pedro) e conta a história de quando Pedro marca um encontro com seus melhores amigos do colégio depois de 40 anos sem vê-los. O convite para recriar uma foto tirada por eles no dia da inauguração do metrô de São Paulo é, na realidade, um pretexto para avisá-los que pretende tirar a própria vida.

“O Lendário Cão Guerreiro” conta a história de um cachorro desajeitado que sonha em ser um autêntico e legítimo samurai um dia. “Dragon Ball Super: Super Hero” é o novo filme da saga e segundo da franquia Super. O exército Red Ribbon havia sido destruído por Son Goku. Mas certos indivíduos decidiram levar adiante sua missão e criaram os androides supremos: Gamma 1 e Gamma 2. Estes dois androides, que se intitulam “super-heróis”, decidem atacar Piccolo e Gohan. Qual será o objetivo do Novo Exército Red Ribbon? Quando o perigo é iminente, é então que desperta o Super-Herói.

E continuam em cartaz os filmes Thor: Amor e Trovão, Minions 2: A Origem de Gru, Trem-Bala, A Fera e DC Liga dos Superpets. As compras de ingressos podem ser feitas na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 – (2D) – DC LIGA DOS SUPERPETS – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 105 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 15h

Diariamente: 17h

SALA 01 – (2D) – 45 DO SEGUNDO TEMPO – NACIONAL

COMÉDIA – 110 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19h e 21h15

____________________________________

SALA 02 – (2D) – DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 101 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 14h30

Diariamente: 16h30, 18h30 e 20h30

____________________________________

SALA 03 – PRÉ-ESTREIA – (2D) – O LENDÁRIO CÃO GUERREIRO – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 103 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 15h

SALA 03 – (2D) – MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h e 19h

SALA 03 – (2D) – THOR: AMOR E TROVÃO – DUBLADO

FANTASIA – 119 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h

____________________________________

SALA 04 – (2D) – EM MANUTENÇÃO

____________________________________

SALA 05 – (2D) – THOR: AMOR E TROVÃO – DUBLADO

FANTASIA – 119 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16h30 e 19h

SALA 05 – (2D) – A FERA – DUBLADO

DRAMA – 103 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h30

____________________________________

SALA 06 – (2D) – MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 15:30

SALA 06 – (2D) – DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 101 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17:30 19:30

SALA 06 – (2D) – TREM-BALA – DUBLADO

AÇÃO – 126 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h30

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

