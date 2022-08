O ex de Simaria processa a cantora e ela está proibida pela justiça de citar seu nome

- Publicidade -

O empresário espanhol Vicente Escrig está processando a ex-esposa Simaria, irmã de Simone, após a cantora expor detalhes íntimos da antiga vida de casada com ele, durante a entrevista que concedeu para o titular desta coluna. O processo, que corre em segredo de Justiça, foi aberto em 7 de julho e já teve o primeiro parecer publicado.

A reportagem que teve acesso exclusivo à ação, descobriu que o empresário pede uma indenização por danos morais e requer uma retratação pública por parte da mãe de seus filhos. Vicente e seus advogados alegam que Simaria expôs publicamente os fatos sobre o fim do relacionamento, bem como dados sigilosos de outros processos que ele abriu contra ela.

O ex da sertaneja exige que o processo seja julgado com medida de urgência e solicita que Simaria fique proibida de citar o seu nome e de falar das brigas judiciais que eles travam.

A defesa de Vicente afirma, também, que a irmã de Simone é quem teria compartilhado com a coluna Leo Dias e com o influencer Hugo Gloss os processos que Escrig abriu contra ela.

O juiz responsável pelo caso determinou que ela não fale mais sobre o empresário até que a decisão final desta ação seja divulgada.

“O direito da requerida de divulgar informações sobre a sua vida privada para os seus fãs e público em geral e divulgar livremente seus pensamentos deve sofrer limitações quando interfere na esfera jurídica de terceiros, sobretudo quando os reflexos são negativos para desqualificar o autor como no caso em epígrafe. É direito constitucional do autor a inviolabilidade de sua intimidade e da vida privada e há perigo de dano, pois a divulgação sobre o fim do relacionamento da forma como foi explorada pela requerida – pode ser objeto de comentários impróprios ao autor”, disse o magistrado que julgará o caso.