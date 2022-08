O corpo de professora desaparecida é encontrado enterrado no quintal

- Publicidade -

A professora aposentada Maria Mendonça dos Santos, de 72 anos, estava desaparecida desde terça-feira (26/7), em Belém (PA).

Familiares da aposentada estavam há três dias sem informação da mulher e, no domingo (31/7), em busca de respostas, resolveram invadir o imóvel onde ela morava, localizado na passagem Honorato Figueira, no bairro de Fátima, em Belém. Segundo informações da família, no piso do quintal da casa havia uma parte que, aparentemente, teria recebido o serviço de concretagem recentemente e, ao perceberem isso, resolveram averiguar do que se tratava.

Infelizmente a busca não teve um final feliz. Parentes da idosa encontraram o corpo enterrado no quintal. Abalados, acionaram imediatamente as polícias Civil e Militar, assim como o Corpo de Bombeiros.

