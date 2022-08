O ‘Chefe’ Tancredo Lima é homenageado por vereadores de Rio Branco em Moção de pesar

A sessão desta quarta-feira, 24, na Câmara Municipal de Rio Branco, foi marcada por muita comoção e tristeza pela morte do dono do Bazar Chefe, Tancredo Lima de Souza, de 69 anos, que faleceu na noite de terça-feira, 23, na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), na capital acreana, vítima de câncer no fígado.

O vereador Célio Gadelha (MDB), amigo pessoal do “Chefe”, falou emocionado sobre um dos mais tradicionais comerciantes da cidade.

“É uma perda muito grande para a família, para os amigos, para quem conviveu com Trancredo. Ele foi um amigo de longa data, um empreendedor que gerou muito emprego e renda em Rio Branco. Vamos fazer placa em homenagem ao “Chefe”, pela sua luta e determinação”, disse Gadelha.

A vereadora Lene Petecão (PSD) também subiu a Tribuna para homenagear o comerciante.

“Foi com muita tristeza que recebi a notícia da morte do ” Chefe”, um homem batalhador que sempre lutou para levar o sustento para sua casa e ajudar os seus colaboradores. Também sou comerciante e sei das batalhas enfrentadas diariamente. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos”, disse Lene.

O vereador Samir Bestene (PP), falou que Chefe foi um lutador. “Imagino a dificuldade que ele passou para investi no seu negócio, isso há 50 anos. Sua loja é uma das mais antigas de Rio Branco. Ele não só investiu, mas deu oportunidade de trabalho para muitas pessoas. Essa homenagem é uma declaração de carinho por tudo que ele representa para o nosso Estado”, destacou.

