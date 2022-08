“Nunca viram o carro preto na nossa porta”: Durante comício virtual Petecão e Vanda cutucam adversários políticos

- Publicidade -

No comício virtual realizado, pela coligação “Com a Força do Povo”, na noite desta quinta-feira (25), transmitido ao vivo do comitê central de campanha para as redes sociais, os candidatos ao governo, Sérgio Petecão (PSD), e ao Senado, Vanda Milani (Pros), deram declarações fortes contra seus adversários políticos.

Defensora ferrenha do presidente Bolsonaro (PL), e ligada ao setor produtivo rural, a candidata Vanda Milani criticou os governos do PT no Acre, atribuindo a eles as dificuldades econômicas que o estado tem enfrentado nas últimas décadas.

“Eles dizem que querem voltar pra mudar o Acre. Mudar o quê? Se já passaram 20 anos no poder e não fizeram. Os representantes dessa tal de florestania nem usam mais esse nome, porque tem vergonha do passado, eles são responsáveis por 20 anos de atraso do Acre”, declarou Vanda.

Ela ainda criticou o atual governador do Acre, fazendo menção indireta à operação “Ptolomeu” da Polícia Federal, que apurou desvios de R$ 828 milhões no âmbito do governo, tendo como um dos indiciados o candidato à reeleição Gladson Cameli (PP). “Uma coisa eu garanto: em todo esse tempo de vida pública, nunca viram o “carro preto” na nossa porta, porque aqui nós temos as mãos limpas”, disse ela ao se referir a si mesma e aos companheiros de chapa.

O candidato a governador Sérgio Petecão reforçou as críticas ao atual governo do Acre, afirmando que “esse governo que esta aí tem trazido muito prejuízo para o estado do Acre. Um governo que não deixa o povo do Acre trabalhar. Ele fez a opção de trazer os empresários do Amazonas, esses que fazem parte de uma panelinha ilegal, que fazem licitações montadas. Esse pessoal veio de Manaus para levar o dinheiro do Povo do Acre, tirando o emprego daquelas pessoas que mais precisam. Esse governo já deu o que tinha que dá, e está na hora de sair” disparou Petecão.

Em seu discurso, o candidato demonstrou alinhamento com o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição. “Quero fazer um agradecimento especial ao presidente Bolsonaro. O Acre nunca recebeu tanto dinheiro como nós recebemos. Mas o dinheiro que era pra saúde, que era pra fazer o enfrentamento da covid, esse dinheiro foi desviado. Nunca vi um governo com tanto escândalo como esse que está aí. E quem está dizendo não sou eu, é a Polícia Federal. E se roubaram, vão ter que devolver, porque o dinheiro é do Povo do Acre”, declarou Petecão.

Assessoria