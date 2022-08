Número de Carteiras com Criptomoedas Cresce 21% em um ano

- Publicidade -

As criptomoedas ganharam muita popularidade ao longo dos últimos anos. Também conhecidos como moedas digitais, novos ativos têm surgido com diferentes objetivos, mas usando a tecnologia Blockchain. Entre as criptomoedas mais comuns estão Bitcoins, Ethereum e XRP.

O avanço de tecnologias de dados, bem como maiores utilizações para a Inteligência Artificial ajudam a criar uma base para o desenvolvimento das criptomoedas. Em janeiro do ano passado havia 66.22 milhões de carteiras digitais registradas em uma única corretora. No final do mesmo ano, havia 80.24 milhões.

Esse crescimento de mais de 20% em apenas um ano mostra como as criptomoedas ganharam espaço entre os usuários da internet. O objetivo por trás da aquisição das moedas digitais varia entre cada pessoa que tem essa criptomoeda. Dentre as principais finalidades estão investimento e reserva de valor.

Compra de criptomoedas visa diversificação de investimentos

Ao comprar criptomoedas é comum que as pessoas interessadas na aquisição desse ativo tenham diferentes objetivos. Além de poder usar em um Bitcoin casino para jogar jogos online, alguns compradores investem em criptomoedas como maneira de diversificar os seus investimentos.

A ideia é fugir um pouco das opções tradicionais do mercado e alocar o seu capital em ativos que sejam indexados a outras questões. Com diversos sites oferecendo análises de criptomoedas, bem como gráficos e dados para os investidores, é comum que essa audiência procure informações online sobre qual ativo comprar e por quanto tempo investir nele.

Para tomar a decisão de compra, os investidores costumam levar em consideração o histórico da criptomoeda, bem como as projeções para os próximos meses. Seja para investimento em longo prazo, ou até mesmo para fazer estratégias como o swing trade, as moedas digitais se tornaram um tipo de ativo presente na carteira de diferentes tipos de investidores, incluindo os brasileiros.

Compradores visam acompanhar a tendência

Há muito debate sobre o real futuro das criptomoedas. Alguns entusiastas acreditam que esse ativo ganhará muito espaço no cenário brasileiro e internacional. Para essas pessoas, além de servir como uma opção de investimento, ele será usado também como meio de pagamento por produtos ou serviços.

Já existem lojas virtuais e físicas que contam com criptomoedas como opção de pagamento por produtos ou serviços. Entretanto, elas não são a maioria do mercado. Um dos elementos que pode fazer com que esse número cresça é a regulamentação dos países com relação a esse ativo.

Algumas nações já se mostraram favoráveis à regulamentação das criptomoedas. Porém, alguns outros países são contrários ao uso delas. Esse período de transição é turbulento e causa instabilidade para quem tem esse ativo. Entretanto, para alguns entusiastas, está claro que as criptomoedas, em breve, serão um novo tipo de moeda em circulação para compras e vendas online e offline.

Independentemente do objetivo ao comprar criptomoedas, é essencial conhecer os riscos ao qual você se expõe ao adquirir esse ativo. Portanto, informe-se sempre sobre cada moeda digital para saber qual delas é a melhor para o seu objetivo.