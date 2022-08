Número de brasileiros em Portugal atinge recorde, confira COMO trabalhar no país

O que mais impressiona é que os dados não incluem quem tem dupla cidadania de Portugal ou de outro país da União Europeia e tampouco quem reside de forma irregular no país. A quantia representam um acréscimo de pouco mais de 23% em relação à contagem realizada no final do ano passado. A seguir, saiba mais sobre.

Número de brasileiros em Portugal atinge recorde

Com os novos vistos de trabalho aprovados pelo Parlamento, o fluxo migratório do Brasil para Portugal só tende a crescer. No entanto, as medidas ainda não foram totalmente implementadas. De acordo com o texto da nova política imigratória, aprovada em Julho, os estrangeiros que pertencem à CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) poderão permanecer em Portugal por 120 dias, com direito a mais 60 dias, para que consigam contrato de trabalho, condição para o visto de permanência.

Mas quais seriam esses países? Os países da CPLP são Angola; Brasil; Cabo Verde; Guiné-Bissau; Guiné Equatorial; Moçambique; Portugal; São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Ademais, durante o período do visto, o profissional pode dar entrada na autorização de residência (AR) para regularizar a moradia, se for contratado. Para conseguir o documento, o cidadão não pode ter antecedente criminal e tem que ter passagem de retorno ao país de origem, já que o visto é temporário.