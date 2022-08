Número 1: Acre lidera número de queimadas no Brasil

- Publicidade -

Segundo levantamento feito pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) do governo do Acre, foi registrado 2.066 focos de queimadas em todo o Estado, do início do ano até quinta-feira, 25 de agosto.

Em Rio Branco, de acordo com a Defesa Civil da capital, mais de mil ocorrências de queimadas urbanas foram registradas no primeiro semestre deste ano.

O percentual negativo fez com que o Acre assumisse na sexta-feira, 26, o ranking nacional de queimadas, tanto urbanas como rurais, no período de 48 horas, como alertou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O Satélite de Referência (AQUA) do Inpe detectou, em toda região, 850 focos de queimadas nos últimos dois dias.

O município de Feijó, com o registro de 634 focos de queimadas, foi o epicentro dos focos de calor no Estado, tendo também destaque negativo, assumindo o primeiro lugar entre as cidades do país neste mesmo período.

A Gazeta do Acre