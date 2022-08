Novo comandante-geral da PMAC reúne oficiais para planejamento de ações

- Publicidade -

Na manhã de segunda-feira, 08 de agosto, o Comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Luciano Dias Fonseca, reuniu o quadro de oficiais da instituição para realinhamento do comando e discutir o planejamento estratégico da Polícia Militar, já em andamento, para os próximos dez anos.

No comando da instituição desde o último dia 4, o Coronel Luciano Fonseca foi subcomandante-geral durante os últimos dois anos. Ele assumiu o maior cargo dentro da PMAC em um momento histórico: após mais de um século desde sua criação, a Polícia Militar do Acre resgatou e está solidificando sua identidade institucional, instituiu a nova padronização de uniformes, atualizou normas e regulamentos e trabalha para construir e reformar seus quarteis em todo o Estado, a exemplo do recém reformado Quartel do Comando Geral.

Durante a reunião com os oficiais, um dos pontos abordados foi o fortalecimento e modernização do sistema de gestão da PMAC, com fins de fortalecer ainda mais a política de prevenção à violência e criminalidade em todo o território acreano.

O coronel Luciano Fonseca falou da importância da instituição ser reconhecida como uma corporação de excelência na prestação de serviços de segurança pública. “Garantir a ordem e a segurança das pessoas e do patrimônio tem sido mais que nossa missão constitucional, mas a dedicação de uma vida. É muito bom colher os frutos e ver que a Polícia Militar é reconhecida pelo trabalho capacitado, realizado com respeito aos direitos humanos e aos princípios da nossa legislação. Vamos seguir nesse caminho”, pontuou o comandante.

Fonte/ Assessoria de Comunicação da PMAC