Novenário de Nossa Senhora da Glória começa nesta sexta (5) em Cruzeiro do Sul; confira a programação

Uma celebração de fé, que reúne centenas de fiéis de várias partes do estado, o novenário de Nossa Senhora do Glória, padroeira de Cruzeiro do Sul e dos outros municípios do Juruá começa nesta sexta-feira (5).

“Está tudo encaminhado, vamos ter as celebrações à noite, depois a procissão no dia 15, o arraial todas as noites. Então, está tudo muito bem encaminhado, graças a Deus vai ser na forma presencial como era antes da pandemia” disse o bispo Dom Flávio Giovanale.

O tema do novenário neste ano é: “Nossa Senhora da Glória, Aqui Estão Teus Filhos”. A abertura oficial do evento contará com a missa e hasteamento de bandeiras. Um dos momentos mais esperados é o encerramento no dia 15 de agosto com procissão, quando são esperados mais de 40 mil fiéis.

Nos últimos dois anos, a tradicional procissão ficou suspensa por causa da pandemia, e o encerramento da festa ocorreu apenas com carreata, que agora está incorporada nas atividades. Além disso, outra novidade a ser incorporada é a corrida que ocorreu em 2019, mas não estava na programação oficial.

“Vamos ter as 12 bandeiras dos municípios da Diocese, lembrando que nossa Senhora da Glória é padroeira da Diocese toda, então vai ter as bandeiras nas paredes da catedral ampliando o sentido da festa. E cada noite vai ser homenageado um ou dois municípios da Diocese”, pontuou.

Veja a programação:

05 de Agosto – Abertura com hasteamento das bandeiras

14 de Agosto às 6h da manhã – Corrida

15 de Agosto – Missa de encerramento campal, procissão e show de encerramento com Frei Renã Barros.

Nesse período ainda ocorrem as missas como parte da programação.

Fonte: G1ACRE