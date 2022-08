Novela ‘Pantanal’: Zuleica se transtorna com morte trágica do filho Roberto. ‘Não! Pelo amor de Deus’

- Publicidade -

Na novela “Pantanal”, o assassinato de Roberto (Cauê Campos) vai deixar Zuleica (Aline Borges) desesperada. O irmão de Renato (Gabriel Santana) e Marcelo (Lucas Leto) é vítima de Solano (Rafael Sieg), capanga de Tenório (Murilo Benício), por saber de um atentado contra José Lucas de Nada (Irandhir Santos). Um pouco antes de morrer de forma trágica, Roberto irá humilhar sem dó o pai.

As cenas começam a ir ao ar em breve na novela das nove, depois que Tenório resolve se vingar de todos os Leôncio. “Nãooo… Pelo amor de Deus… Robertooo!!! O meu filho… O meu filho… O Roberto…”, se desespera a futura sogra de Guta (Julia Dalavia). Já para o fazendeiro, que também vai ficar aflito com a morte do filho, Solano inventa uma história.

Quem antecipa é o colunista André Romano, do “Observatório da TV”. “Ele saiu daqui soltâno fogo pelas venta, sêo Tenório… Eu tentei segurá ele, mais num teve jeito. Ele foi botá o barco na água… Só que num deu conta que tinha uma sucuri lá dentro. Era enorme…”, mente

“Tava só esperâno pra dá o bote! Mar deu tempo de vê… Foi tudo muito rápido. Eu saí corrêno pra trazê ele de vorta… Nóis se debatêmo c’o ela mais, assim que ela entrô na água… Num teve jeito… Ele está no bucho da mardita”, prossegue o capataz.

Fonte/ Portal Yahoo.com