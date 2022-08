Novela ‘Pantanal’: Roberto humilha o pai, Tenório, por namoro de Marcelo e Guta. ‘Hipócrita e canalha’

- Publicidade -

Nos próximos capítulos da novela ‘Pantanal’, Roberto (Cauê Campos) vai humilhar o pai, Tenório (Murilo Benício), por conta do namoro de Marcelo (Lucas Leto) com Guta (Julia Dalavia). ‘Hipócrita, estelionatário, grileiro, adúltero’, enumera o rapaz, filho de Zuleica (Aline Borges)

Na novela “Pantanal”, antes de ser vítima de uma tragédia, Roberto (Cauê Campos) irá humilhar o pai, Tenório (Murilo Benício). No desabafo do irmão de Guta (Julia Dalavia), sobra também para sua mãe, Zuleica (Aline Borges). O motivo da briga é o namoro da “regatinha” com Marcelo (Lucas Leto), a quem pede um novo beijo depois de uma grande revelação.

“Todos nós não passamos de um bando de hipócritas… A começar pelo senhor, meu pai. Hipócrita. Mas, se você quiser, posso chamar de estelionatário, grileiro, adúltero… Isso para não falar o resto das acusações que pesam sobre você!”, enumera Roberto, irmão também de Renato (Gabriel Santana).

Segundo o colunista André Romano, do “Observatório da TV”, o filho do vilão tenta ser contido pela mãe. “Roberto… Você não tem o direito de acusar o seu pai dessa maneira”, fala a rival de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) na novela de Bruno Luperi que chega ao fim com quatro casamentos e uma morte inesperada.

E em “Pantanal”, Roberto segue mostrando sua raiva contra os pais. “Eu tenho todo o direito de acusá-lo disso e de muito mais… (e ao se virar para Zuleica) E você também tem, mãe, mas, por algum motivo, preferiu se tornar cúmplice desse canalha! Ca-na-lha!”, esbraveja.

“É isso o que o senhor é: um canalha, um chantagista, um aproveitador de araque que transformou a vida das suas duas famílias em um grande inferno, como a sua!”, berra Roberto, a ser morto por Solano (Rafael Sieg).

Fonte/ Portal Yahoo.com