Novela ‘Pantanal’: Juma vira onça, vinga assassinato de Robs e impede extermínio da família de José Leôncio

Logo depois, o assassino de Roberto se esconde na tapera de Juma e recebe a visita do Velho do Rio. A entidade alerta o forasteiro que caso ele continue em seu plano vai acabar morto, na novela de Bruno Luperi, que chega ao fim com quatro casamentos.

Solano, no entanto, faz pouco caso e ameaça trancafiar a “mulher-onça” ao ficarem frente a frente. É o suficiente para Juma se transformar na pintada e avançar no criminoso, tirando sua vida.

