Nova plataforma financeira é anunciada pelo Banco Centra. Pix pode acabar?

Durante participação na conferência “Cenário da Política Monetária” do Macro Day 2022, realizada pelo banco BTG Pactual, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, anunciou uma nova plataforma de serviços e transações financeiras.

A novidade faz parte da agenda de inovações da instituição, que prevê unir em um só lugar o Pix, o Open Finance e o Open Banking. Desde o anúncio, muita gente começou a se perguntar se este será o fim do sistema de pagamentos instantâneos muito utilizado pelos brasileiros.

Pix pode acabar?

A resposta é não. O Pix tem dado muito certo desde o dia da sua implementação, o que será mantido pelo BC. O objetivo, neste caso, é unir em um único aplicativo a vida financeira da pessoa, com contas e cartões.

Segundo o presidente do BC, o Pix e o Open Banking, por exemplo, são apenas “pecinhas” de algo muito maior que pode vir no futuro. O executivo acredita que uma única plataforma será capaz de garantir aos usuários o acesso a todos os serviços bancários necessários.

“Ninguém vai ter cinco aplicativos de banco no celular, não faz o menor sentido isso”, disse. “Você vai ter um, que vai integrar tudo. O Open Finance faz isso”, completou.

Simplificação de serviços

O novo serviço, que também planeja integrar o Real Digital, ainda está sendo estudado, com previsão de lançamento até 2024. Especialistas do mercado financeiro acreditam que este será um passo importante para o sistema financeiro brasileiro. Os próprios bancos devem oferecer apps que unifiquem os atendimentos.

A ideia de desenvolver um único aplicativo busca centralizar diversas funções, como o Pix, diz Campos Neto. Para esse tipo de transferência na nova plataforma, os clientes poderão conferir o saldo, limites no cartão de crédito, realizar pagamentos no débito e mais. Além disso, será possível ficar por dentro de investimentos digitais e analógicos.

Tudo será pensado para otimizar o tempo do usuário no gerenciamento de contas em bancos, fintechs ou cooperativas embutidas no novo sistema. A possibilidade de realizar pagamentos instantâneos para o outros países, no que será o “Pix Internacional”, também está nos planos do BC.

