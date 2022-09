Nos Estados Unidos, rondoniense joga dinheiro pelas ruas da cidade

- Publicidade -

A rondoniense Treici Stering, conhecida por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais, repercutiu ao publicar um vídeo jogando notas de 1 dólar nas ruas de Las Vegas, nos EUA.

Nas imagens, Treici joga as notas para pessoas que estão em uma fila. A mulher é filmada enquanto está como passageira em uma Lamborghini.

Histórico

Treici Edna Trifiates Stering, ou Treici Stering, já se vingou do ex-marido, jogando uma caminhonete no Rio Madeira que pertencia a ele.

Na época, um homem que acompanhou o caso contou que Treice estacionou a caminhonete na beira do rio e questionou sobre a profundidade do local.

“Eu disse que era fundo, aí ela abriu os vidros, desengatou a marcha e deixou ele descer”, relata o trabalhador. Segundo a testemunha, ela afirmou que estava “grávida de quatro meses e que estava se vingando do marido, que a teria agredido”. A camionete era avaliada em cerca de R$ 140 mil.

Uma outra testemunha que passava pela região e deu carona a ela, disse que a mulher “tinha vindo ‘despachar umas coisas’ no rio”, conta ele, que só ficou sabendo do ocorrido no final da tarde. Ele afirma que deixou ela na Central de Polícia.

Um processo judicial de 19 de março de 2015, em que a influenciadora teria acusado o médico de agressão, o Ministério Público solicitou a absolvição do médico, após relatório de estudos psicológicos.

Histórico 2

Treici também foi bastante comentada nas redes sociais ao publicar fotos ao lado do cantor sertanejo Marrone, da dupla Bruno e Marrone, ao passar um final de semana inteiro com ele.

Ela fez questão de exibir as fotos dentro de um carro com o cantor e ainda debochou da quantidade de compartilhamentos e visualizações nos seus stories.