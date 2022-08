“Noites alienígenas”, de Sérgio de Carvalho, é o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado

- Publicidade -

O Festival de Cinema de Gramado anunciou, na noite deste sábado (20), os grandes vencedores de sua 50ª edição. Dos mais de 1 mil títulos inscritos, sete longas-metragens brasileiros, seis longas estrangeiros, cinco longas gaúchos e 14 curtas brasileiros concorreram ao “Kikito”.

A obra “Noites alienígenas“, de Sérgio de Carvalho, foi eleita como melhor longa brasileiro do ano. Ao todo, o filme recebeu seis troféus. Confira os demais vencedores abaixo.

Antes de arregimentar o público e a crítica em Gramado, “Noites alienígenas” que ambientado em Rio Branco, capital do Acre, foi atração em festival na Suécia. A obra é fruto da adaptação do livro homônimo do diretor Sérgio de Carvalho.

O diretor Sérgio de Carvalho agradeceu, em suas redes sociais, aos parceiros, equipe e elenco.

“Ao adaptar o livro para o roteiro eu me dei conta que em 5 anos a nossa realidade da periferia era completamente outra, com a chegada das facções do sudeste para a Amazônia de maneira geral, que aumentou assustadoramente o índice de violência, eu percebi que o livro já estava desatualizado. Então eu não conseguiria falar sobre uma juventude periférica, juventude que veio da floresta, e morava nas periferias hoje de Rio Branco, sem trazer esse tema tão complexo que estamos vivendo que é a chegada das facções criminosas”, disse o diretor Carvalho.

A atriz Gleici Damasceno, vencedora do BBB, estreia na telona interpretando a personagem Sandra, “eu acredito muito na mudança através da arte, eu acho que a história vai contar isso como a arte salva”.

O primeiro ‘Kikito’ foi anunciado na quinta-feira (18), ao documentário “Um par para chamar de meu”, de Kelly Cristina Spinelli. A obra entrou para a história do Festival de Gramado como o primeiro Melhor Filme em Documentário Brasileiro.

No sábado anterior (13), o ator Marcos Palmeira foi homenageado com o Troféu Oscarito. O prêmio é uma tradicional honraria do evento, concedida desde 1990, aos maiores nomes do cinema nacional.

Kikito

O nome do troféu, “Kikito”, foi dado pela artesã Elisabeth Rosenfeld, que desenvolveu a peça que era vendida pelos artesãos de Gramado como um souvenir, lembrancinha ou presente. Era um símbolo da cidade, que representa a imagem do deus do bom humor e acabou virando premiação quando surgiu o festival. O nome foi uma opção da artista.

Vencedores do Festival de Cinema de Gramado (Longas brasileiros):

Melhor longa: “ Noites alienígenas “, de Sérgio de Carvalho

“, de Sérgio de Carvalho Melhor longa (júri da crítica): “ Noites alienígenas “, de Sérgio de Carvalho

“, de Sérgio de Carvalho Melhor direção: Cristiano Burlan, “A mãe”

Melhor longa (júri popular): “Marte um”, de Gabriel Martins

Melhor ator: Gabriel Knoxx, “ Noites alienígenas “

“ Melhor atriz: Marcélia Cartaxo, “A mãe”

Menção honrosa: Adanilo, “ Noites alienígenas “

“ Prêmio especial: “Marte um”, de Gabriel Martins

Melhor ator coadjuvante: Chico Diaz, “ Noites alienígenas “

“ Melhor atriz coadjuvante: Joana Gatis, “ Noites alienígenas “

“ Melhor fotografia: Rui Poças, “Tinnitus”

Melhor roteiro: Gabriel Martins, “Marte um”

Melhor montagem: Eduardo Serrano, “Tinnitus”

Melhor direção de arte: Carol Ozzi, “Tinnitus”

Melhor trilha musical: Daniel Simitan, “Marte um”

Melhor desenho de som: Ricardo Zollmer, “A mãe”

Sinopse “Noites alienígenas”

Numa sociedade em transformação, o Noites Alienígenas tem toques de realismo mágico e fala de resistência, esperança e juventude. É um filme que fala sobre o slam (poesia falada), sobre o universo da cultura periférica.

Com locações na capital acreana, em bairros, espaços públicos, locais com identidade urbana, o filme apresenta roteiro narrativo sobre três jovens, amigos de infância, que se afastam pelas realidades sociais e voltam a se encontrar pelas periferias de Rio Branco (Acre), cidade amazônica.

Ficha Técnica

Elenco:

– Chico Díaz como Alê

– Gabriel Knoxx como Rivelino

– Adanilo Reis como Paulo

– Gleici Damasceno como Sandra

– Joana Gatis como Beatriz (Mãe de Rivelino)

Roteiro:

– Sérgio Carvalho

– Camilo Cavalcante

– Rodolfo Minari

Direção:

– Sérgio Carvalho

Produção executiva:

– Karla Martins

Diretor de Fotografia:

– Pedro Von Kruger

Direção de Som:

– Pedro Sá

Diretor de Arte:

– Afonso Pafyeze

Figurino:

– Mariana Braga

– Maria Esther

– Camilina

Maquiagem:

– Zé Lucas

Fonte: Acre Ao Vivo