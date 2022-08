No Rio, Bolsonaro participa da ‘Marcha para Jesus’ e faz convite para o 7 de Setembro

- Publicidade -

Na tarde de sábado (13), o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, participou da Marcha para Jesus no Rio de Janeiro (RJ). O evento, que completa 30 anos este ano, começou às 14h na Avenida Presidente Vargas.

Ao chegar na Marcha, chefe do executivo subiu em um carro elétrico e discursou para o público, convocando os presentes para os festejos do bicentenário da Independência.

“No próximo dia 7, vamos todos, às 15 horas, estar presentes em Copacabana para dar um grito muito forte dizendo a quem pertence essa nação. O que nós queremos é transparência e liberdade”, disse Bolsonaro.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também participou do evento.

“Eu já fui muito pipoca nessa Marcha. É alegria do Senhor. Que nossa fé seja renovada a cada dia. Declaramos o Rio de Janeiro liberto de todos os espíritos que não vem do Senhor”, disse a primeira-dama no microfone.

Fonte: Gazeta Brasil