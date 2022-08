No Pantanal, guia de pesca vê oito onças-pintadas, ‘cada onça é uma emoção diferente’

- Publicidade -

Diariamente, diversos turistas desembarcam no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Entre eles, a expectativa unânime é encontrar uma onça-pintada, animal símbolo do bioma. Contudo, nem sempre a expectativa é concretizada. Porém, se para alguns é difícil avistar apenas uma onça-pintada, o guia de pesca Ricardo Dourado conseguiu em apenas um dia encontrar oito dos felinos. Veja o vídeo.

Guia de pesca avista oito onças-pintadas em um único dia no Pantanal

Em conversa com o g1, o guia comenta que o dia não começou com tanta sorte assim. “Primeiro vimos uma que não conseguimos filmar, ela escondeu e não ficava amostra”. Eles permaneceram no barco e percorreram mais seis quilômetros no Rio Miranda, foi quando se depararam com mais duas onças-pintadas.

“Conseguimos filmar uma, a outra escondeu. A que ficou não se incomodou com a nossa presença e seguimos com a pescaria”, relata.

Dez quilômetros acima, o grupo estava parado para pescar. “Foi quando ouvi barulho de jacarés se jogando na água. Os turistas me perguntaram ‘o que é isso?’ Eu disse: ‘deve ser onça passando’. Logo em seguida olhei rio acima, ela estava atravessando o rio. Ela terminou de atravessar o rio, foi quando nos deparamos com mais duas que já estavam na barranca”, conta.

No começo da tarde, eles retornaram pelo rio para almoçar e estava pelo caminho mais uma onça.

“Avistamos mais uma deitada no barranco que também não se incomodou com a nossa presença. Seguimos de volta e uns 3 km rio abaixo, avistamos a oitava, essa parecia estar caçando e nos presenteando com a beleza”, cita.

O dia 16 de agosto ficou na memória do guia de pesca. Antes disso, ele “só” havia visto em um único dia três onças.

“A sensação de ver tantas assim foi muito emocionante por ser um animal que todos querem ver. […] Cada onça é uma emoção diferente”, comenta.