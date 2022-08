NO MOTEL: Cantora é espancada após recusar participar de ménage com empresário

- Publicidade -

Uma cantora de 26 anos foi espancada por não participar de uma ménage com o próprio empresário em um motel na zona Leste de Porto Velho (RO) nesta segunda-feira (15).

O Rondoniaovivo apurou que a vítima tinha tocado em uma casa noturna durante toda a madrugada. Já pela manhã foi levada junto com uma amiga dela pelo empresário à um motel.

No entanto, no local a vítima e a amiga dela de 18 anos não aceitaram participar da suruba (ménage). O acusado furioso saiu com as duas mulheres do motel e em seguida passou a agredir a cantora com socos no rosto.

Depois das agressões, o acusado mandou as mulheres descer do veículo e irem a pé para casa.

Policiais militares foram chamados, registraram a ocorrência e levaram a cantora para UPA, tendo em vista que ela sofreu cortes nos lábios devido aos socos que levou. O empresário não foi localizado.