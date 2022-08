No Morumbi, São Paulo vence Ceará, mas leva decisão para Castelão

- Publicidade -

São Paulo e Ceará empataram, nesta quarta-feira (3/8), o primeiro duelo válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana em 1 x 0. O confronto, que aconteceu no Morumbi, abriu vantagem para o time paulista, mas não garantiu a classificação dos clube para a próxima etapa do campeonato.

Os dois times não fizeram um bom primeiro tempo, apesar de o Ceará ter concentrado as melhores chances de finalização. Com ajuda da zaga rival, a equipe nordestina teve chances claras, mas não conseguiu abrir o placar. Já a segunda etapa da partida teve gol de Nikão e cobrança perdida por Calleri.

Agora, os clubes esperam o jogo que acontece na próxima quarta-feira (10/8), na Arena Castelão, para definir quem irá disputar a semifinal do campeonato. O São Paulo conta com a vantagem e o Ceará precisará abrir uma diferença de dois gols para se classificar sem passar pelos pênaltis.

Resumo da partida

O primeiro período não foi bom para nenhuma das duas equipes.

Logo no início da partida, aos 2 minutos de jogo, Wellington recebeu a bola pela esquerda e fez um cruzamento com força, mas ela explodiu na zaga. Após o lance, aos 3, Diego Rigonato, zagueiro do Ceará, precisou ser substituído por Fernando Cabral, uma vez que sentiu uma lesão na coxa.

Nos minutos seguintes, Wellington e Nestor fizeram mais algumas boas jogadas pela esquerda do gramado, mas todas sem sucesso. Aos 14 minutos, Igor Gomes conseguiu aproveitar um rebote depois de uma falta em direção à área e finalizou duas vezes. A bola explodiu na zaga e o São Paulo conquistou mais um escanteio. Na cobrança, Diego Costa conseguiu cortar Iury Castilho e impediu qualquer perigo.

A vez do Ceará de tentar finalizar chegou aos 17 minutos: vindo do banco, Fernando Sobral arriscou de longe, mas a bola subiu muito.

Metrópoles