No Mato Grosso, gestores conhecem ações para o monitoramento e controle das queimadas ilegais

Dando prosseguimento às agendas da comitiva acreana em Cuiabá, o secretário executivo de Meio Ambiente do Mato Grosso, Alex Marega, apresentou, na quarta-feira, 17, as estratégias das ações integradas para o controle do desmatamento e regularização ambiental implementadas pelo Programa REM no estado.

Marega agradeceu ao Estado do Acre pela contribuição quando Cuiabá deu início à fase inicial de implementação do REM em Mato Grosso. Ao longo de sua apresentação, o secretário destacou as ações prioritárias previstas no plano de trabalho para o combate ao desmatamento ilegal e incêndios florestais.

Os gestores acreanos tiveram a oportunidade de coletar informações detalhadas acerca da responsabilização, prevenção e aprimoramento das bases para o monitoramento e controle das queimadas ilegais e incêndios florestais. Em seguida, conheceram o trabalho integrado desenvolvido pela equipe da sala de situação.

A comitiva do Acre contou com a participação da gerente da Unidade do Programa REM Acre na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Rose Sena; do diretor executivo do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Cristhyan Carcia; do chefe da Divisão de Uso do Solo do Imac, Kassem Quintela; do subdiretor de Planejamento do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Matheus Bertholdi; da coordenadora da Divisão de Áreas Naturais Protegidas e Biodiversidade da Semapi (Dapbio), Mirna Caniso; da coordenadora da Comunicação do REM Acre, Ângela Rodrigues; da consultora internacional Elsa Mendoza; do assessor técnico da Cooperação Técnica Alemã – GIZ no Acre, Jânio Aquino; e da diretora do Projeto REM-GIZ-Brasil, Alicia Spengler; de Gina Timoteo e Renata Costa, assessoras técnicas da GIZ.

Fonte/ Assessoria