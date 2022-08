No interior: Hospital Sandão Gomes e Maternidade Ethel Muriel Gueddis iniciam campanha de aleitamento materno 

- Publicidade -

Nesta segunda feira (02), iniciou-se a semana mundial do aleitamento materno, período que vai de 1 a 7 de agosto. No Brasil, todo o mês de agosto é dedicado a intensificar ações referentes a conscientização e esclarecimentos sobre a amamentação.

O mês do aleitamento materno foi instituído pela Lei n° 13.435/2.017. É conhecido como agosto dourado, por se a cor que simboliza ao padrão ouro de qualidade do leite. E todo o mês é dedicado à luta pelo incentivo a amamentação.

A UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) chama atenção para o crescimento e desenvolvimento adequado na primeira infância e cita que o cuidado já se inicia após o nascimento com o estimulo a amamentação exclusiva.

O leite materno é o alimento mais rico do mundo e ao contrário do que muitos falam NÃO EXISTE LEITE FRACO.

– O leite materno tem tudo de que o bebê precisa até o sexto mês de vida. Quando recebe só leite materno, não precisa consumir chá, sucos ou água. O leite materno já contém a água de que o bebê necessita, mesmo em locais muito quentes.

– O aleitamento materno na primeira hora de vida é importante tanto para o bebê quanto para a mãe, pois, auxilia nas contrações uterinas, diminuindo o risco de hemorragia. A redução de riscos de hemorragia após o parto se dá porque o aleitamento aumenta os níveis de ocitocina, substância que atua tanto para auxiliar a liberação de leite quanto para favorecer a contração uterina.

O Hospital Dr. Sansão Gomes juntamente com a ala obstétrica, Ethel Muriel Geddis (maternidade) durante o mês de agosto irá realizar ações internas referentes ao aleitamento materno, incentivando assim a amamentação. As palestras serão realizadas para as mamães internadas na unidade, porém, estamos de portas abertas para receber as gravidas que tenham dúvidas relacionadas a amamentação, gravidez, parto e pós-parto. Em caso de necessidade procure sempre orientação técnica.

Segundo Waldiane Almeida, Gerente administrativa do Hospítal Sansão Gomes, todos estão trabalhando em busca do melhor para as gestantes, puérperas e recém-nascidos, destacou. “Hoje é o dia mundial da amamentação. O foco da data é a importância do leite materno, como principal e mais completo alimento para os bebês. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) o leite materno possui tudo que o bebê precisa até o 6° mês de vida. É um alimento completo. A ideia é incentivar a amamentação. Devido os casos de covid não faremos palestras grandes. Faremos ações internas e divulgação pelos canais adequados“, finalizou a gerente.

Fonte: Blog do Acioly