No interior do Acre, homem sofre lesão gravíssima na coluna e é resgatado de helicóptero, após cair de árvore

Um resgate de emergência foi feito na manhã desta terça-feira (23) para socorrer um trabalhador rural que caiu de uma árvore no interior do Acre. Para retirar a vítima do local e levar para o Pronto Socorro de Rio Branco, equipes do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram de helicóptero.

A vítima fazia uma derrubada em uma fazenda da zona rural de Sena Madureira, interior do Acre. Os primeiros socorros foram feitos ainda no local do acidente. Segundo as equipes de resgate, o homem teve ferimentos graves na coluna.

O voo do local até o PS da capital levou cerca de 40 minutos. Ao chegar na unidade de saúde, o paciente passou por exames e demais procedimentos para avaliar a gravidade das lesões. O quadro de saúde dele é estável.

“O acidente aconteceu em uma fazenda em Sena Madureira. O local tinha sinal de telefone e rapidamente entraram em contato com o Samu, que prontamente nos acionou”, relatou o piloto do Ciopaer, Alexandre Magalhães.

Fonte: G1AC