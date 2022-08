No interior do Acre, Delegado-Geral de Polícia Civil realiza visita as unidades de Tarauacá e Feijó

- Publicidade -

Seguindo cronograma de visitas institucionais nas unidades do interior, o Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, visitou as unidades de Polícia Civil nos municípios de Tarauacá e Feijó na manhã desta quarta-feira, 31de Agosto.

Nas unidades da Regional Envira, o Delegado-Geral José Henrique Maciel foi recebido pelos coordenadores, delegados Railson Ferreira e Saulo Macêdo, Feijó e Tarauacá respectivamente.

A visita é parte do cronograma de alinhamento das ações administrativas e operacionais seguindo diretrizes da atual gestão.

As visitas institucionais seguem até a Regional Juruá, onde acontece de 1⁰ a 4⁰ de setembro a Expojuruá, onde fará reunião de alinhamento para tratativas de trabalho administrativo e operacional.

Além disso, o gestor da pasta salientou o trabalho das unidades e classificou como excelente o empenho de todas as equipes no combate a criminalidade.

“Seguimos com o nosso mister que é de investigar e trazer a luz da justiça provas indeléveis que propiciem um julgamento justo. Todas as equipes das unidades do interior estão trabalhando com afinco e estamos intensificando as ações operacionais em todas as Regionais no sentido de combater a criminalidade na manutenção da segurança pública”, pontuou o Delegado-Geral, José Henrique Maciel.