O repórter Everton Di Souza, o popular Fofoquito, encontrou com Dado Dolabella em uma loja de celulares em São Paulo nesta quinta-feira (18/8) e não perdeu tempo em fazer uma abordagem. Bastante descontraído, Fofoquito conseguiu entreter o ator e até chegou a tocar no assunto que certamente era o que ele mais temia: o namoro com Wanessa Camargo.