No dia da votação servidores e mesários correm riscos e TSE é alertado

- Publicidade -

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados enviará ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, um ofício alertando sobre os riscos que correm os servidores da Justiça Eleitoral e os mesários nas eleições deste ano.

O documento atende a sugestões apresentadas ao colegiado, nesta quinta-feira (25), por sindicatos de trabalhadores do judiciário e do Ministério Público Federal e por associações de juízes e de defensores públicos.

“Eu me comprometo a encaminhar formalmente esse expediente ao presidente do TSE, apontando a necessidade de dar mais visibilidade ao papel dos servidores no processo eleitoral”, afirmou o presidente da comissão, deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), que propôs a audiência pública sobre “a defesa da democracia e a segurança das eleições de 2022”.

O principal receio das entidades é que situações de assédio moral, institucional e até de ameaças físicas coloquem em risco a integridade física dos trabalhadores e, consequentemente, ameacem o resultado final das eleições.