No conjunto Tangará, Prefeito de Rio Branco acompanha serviço de limpeza e atende pedidos da comunidade

Um dos compromissos da prefeitura de Rio Branco é levar saúde, bem-estar e dignidade às comunidades, através das frentes de serviços realizadas pela secretaria municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI). O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, iniciou a semana visitando uma das equipes que está no bairro Tangará.

O gestor afirmou que quem ama cuida e é o que a equipe da prefeitura está fazendo.

“Estou muito feliz de ter vindo aqui, ver o trabalho que está sendo feito nessa região e também de receber aqui evidentemente as reivindicações da população”.

Durante a rotina de limpeza pública é possível notar a necessidade de colaboração da população quanto à manutenção da limpeza em áreas abertas.

Morador da rua Longuinho da Silva há mais de 40 anos, Durval Queiroz, afirmou ter ficado feliz com a presença do prefeito e da frente de serviço no bairro.

“Fiquei contente, já fiz aqui um pedido pra ele também do que está precisando na nossa rua e ele disse que vai fazer de tudo para deixar tudo ‘legalizadinho’.

O presidente do bairro, Francisco Barroso, ressaltou que estavam ansiosos, sabe que são mais de 200 bairros e que souberam esperar.

“Graças a Deus é assim, conseguimos a academia, a reforma do parquinho e a limpeza geral com retirada de entulhos do nosso bairro. Estamos muito felizes!”

O secretário de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, frisou que além da limpeza, uma das reivindicações foi uma academia popular que os idosos pediram ao prefeito.

“A academia já está no cronograma, no início do ano que vem iremos instalar a academia popular também aqui”.

Outro pedido da comunidade é a reforma do parquinho que segundo moradores há tempos não é revitalizado.

“De imediato também a gente já vai fazer. Até sexta feira nós vamos entregar essa reforma do parquinho”, afirmou Joabe Lira.

“É isso! é o nosso trabalho cuidando de gente, de grande a pequeno porque todos merecem ter respeito e todos merecem dignidade”, concluiu o prefeito.

Galeria de imagens:

(Fotos: Evandro Derze/Assecom)