NO ALTAR: Ladrão invade igreja Universal e assalta fiel que estava em oração

O crime de roubo aconteceu na igreja Universal, que fica localizada na Rua Vila Mariana, bairro Mariana, na zona Leste de Porto Velho (RO) na madrugada desta quinta-feira (18).

Um jovem de 25 anos informou que estava no altar orando quando um criminoso armado abriu a porta de blindex e surpreendeu a vítima.

O criminoso anunciou o assalto e roubou um tablete que estava com a vítima no altar. Depois do roubo, o ladrão fugiu. Policiais militares foram chamados para registrar a ocorrência.