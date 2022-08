No Acre, 68% dos candidatos são homens e 50% declararam estado civil de casados

- Publicidade -

Das 531 candidaturas, no Acre, cadastradas no Sistema de Candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 359 pertencem aos homens. O número corresponde a 68% do total já manifesto para concorrer às vagas em outubro. As mulheres são 172, alcançando uma porcentagem de 32%.

O TSE questionou o estado civil dos candidatos. Os casados correspondem à maioria, 50%, ou seja, 264. Os solteiros ou solteiras são 191, no total, com porcentagem de 36%. Declararam que são divorciados, 69 candidatos (13%). Por fim, 1% dos candidatos são viúvos, seis no total.

Os homens do grupo entre 45 a 49 anos são maioria. Enquanto que o grupo das mulheres, entre 40 a 44 anos, totaliza em disparada o maior número de candidaturas do gênero.

Fonte: Acre News