Neymar pode deixar PSG depois de proposta milionária de clube inglês 

O Chelsea busca a contratação de Neymar na reta final da janela de transferências. Os ingleses realizaram uma proposta sensacional, segundo informa o “Daily Mail”, para o craque da Seleção Brasileira, uma vez que Todd Boehly, proprietário dos Blues, está preparado para dar o elenco ideal para o técnico Thomas Tuchel.

Embora o PSG esteja disposto a deixar um de seus astros sair no mercado, o Chelsea enxerga a chegada do camisa 10 com muita dificuldade. Por conta disso, o clube inglês trabalha com outras opções.

Os franceses buscam escapar de uma potencial punição da Uefa por conta do Fair Play Financeiro. Na atual janela, o PSG gastou mais de 100 milhões de euros (R$ 507 milhões) com as contratações de Nuno Mendes, Vitinha, Renato Sanches, Mukiele, Fabián Ruiz e Carlos Soler.

Por conta disso, o clube de Nasser Al-Khelaifi cogita liberar Neymar ou Messi. No entanto, o brasileiro deseja permanecer com o argentino no Parque dos Príncipes. Assim, o Chelsea também mira a chegada de Aubameyang, uma vez que Tuchel busca reforçar seu sistema ofensivo.

Fonte: IG