Neymar marca em vitória do PSG e dedica gol a Jô Soares: “beijo para o gordo”

Em partida válida pelo campeonato francês neste sábado (06), Neymar marcou o primeiro dos cinco gols da goleada do Paris Saint-Germain sobre o Clermont e dedicou ao humorista e apresentador Jô Soares, que morreu na última sexta-feira, 05 de agosto.

Após fazer o gol logo no início do jogo, o camisa 10 da seleção brasileira fez careta para a câmera, mandou um beijo e mostrou sua munhequeira, que continha o recado “Um beijo para o gordo”.

A homenagem faz alusão ao icônico “beijo do gordo” eternizado por Jô Soares durante a exibição de seu programa na televisão.

Além de homenagear o apresentador, Neymar também foi destaque na partida pelo futebol jogado, com um gol e duas assistências. O companheiro de seleção brasileira Marquinhos, o marroquino Hakimi e o argentino Lionel Messi, duas vezes, também balançaram as redes na vitória do PSG.

Fonte/ CNN BRASIL