Neymar fora da lista frustra os planos de Tite sobre “melhor do mundo”

O técnico Tite tinha um palpite – como o Metrópoles publicou aqui esta semana. O palpite era de que Neymar poderia consagrar-se este ano como o melhor jogador do mundo, caso o Brasil voltasse com da Copa do mundo com a taça do hexa.

Só que a vida real encarregou-se de frustrar os planos do treinador do brasileiro. Neymar está fora da lista dos 30 candidatos ao título de melhor jogador do mundo. Messi, também.