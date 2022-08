Netflix confirma! 365 DNI 3 já tem data de lançamento em 2022

- Publicidade -

O sucesso do catálogo erótico da Netflix vai ganhar mais um filme para delírio dos fãs que adoram as cenas apimentadas da plataforma de streaming. Depois do estrondoso sucesso dos primeiros dois filmes da série, 365 DNI 3 já tem data para ser lançado ao público e a expectativa é grande para essa nova etapa da história.

Quando será lançado o 365 DNI 3?

Em meio às polêmicas geradas pelo primeiro longa-metragem da série, a Netflix apostou e lançou a continuação ainda neste ano de 2022. Já era esperado que o final da história fosse dividido em duas partes, o que acarretaria no terceiro filme.

Sem decepcionar ninguém, a plataforma mais popular de streaming já anunciou a data de estreia do terceiro ato da série. No dia 19 de agosto estreia 365 DNI 3.

O que esperar do terceiro filme da série de longas?

Ainda que existam grandes diferenças na adaptação do roteiro em relação aos livros, o enredo será utilizado da mesma forma. É esperado que o casal de protagonistas continue vivenciando uma série de conflitos.

Atenção aos spoilers: quando Laura é gravemente ferida, ainda grávida, ela continua sua luta para sobreviver. Massimo, chefe da temida máfia da Sicília, tem que encarar uma das decisões mais difíceis de sua vida. Será que ele poderia criar seu filho sozinho e sem o grande amor? Agora a o público deve saber qual será o destino da família.

Aproveite para relembrar: sinopse de 365 DNI 2 na Netflix

A sinopse oficial de divulgação da Netflix para 365 DNI 2 diz o seguinte:

Laura e Massimo estão de volta, numa história mais quente do que nunca. Mas agora, as conexões da família de Massimo complicam a vida do casal, que ainda precisa lidar com um homem misterioso que entra na vida de Laura decidido a conquistar seu coração e confiança a qualquer custo.

Como tudo começou:

A produção é polonesa e foi a porta de entrada do drama erótico para os usuários da Netflix. A trama do primeiro filme conta a vida de Laura, uma jovem que está de férias na Itália. Durante sua viagem pela Sicília, ela é sequestrada.

O nome do sequestrador é Massimo, que é o líder da máfia local. Seu objetivo é fazer com que Laura se apaixone por ele em 365 dias. Por isso o nome do longa é 365 DNI (365 Days).

Durante a o segundo filme, o mafioso e Laura se unem. Entretanto, a vida fica mais complicada por conta da família de Massimo. Além disso, um homem misterioso surge para balançar a vida da jovem Laura.

O primeiro filme da trilogia está disponível para todos os assinantes da plataforma Netflix.