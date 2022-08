Negligência: Idosa bebe detergente no lugar de suco e morre em casa de repouso

- Publicidade -

Uma mulher de 93 anos morreu e outros dois idosos foram hospitalizados após receberem detergente para beber no lugar de suco dentro de uma casa de repouso da Califórnia (EUA).

O caso foi registrado na casa de repouso Atria Park Senior, onde Gertrude Elizabeth Murison Maxwell, que sofria de demência, estava hospedada.

Familiares de Gertrude afirmaram que foram avisados do incidente por um funcionário da casa de repouso, que ligou afirmando que ela estava sendo socorrida após ingerir “uma substância”.

A princípio, a casa de repouso informou que a mulher e outros idosos ingeriram a “substância alcalina de limpeza” sozinhos, versão na qual a família não acreditou.

“Minha mãe, assim como muitas pessoas, precisam que você segure um copo na boca dela para ingerir as coisas”, afirmou em entrevista ao canal norte-americano KTLA a filha de Gertrude, Marcia Cutchin.

Em posicionamento oficial, porém, a casa de repouso voltou atrás e admitiu o erro.

“Confirmamos que três dos nossos residentes foram levados ao hospital após, acidentalmente, serem servidos com detergente no lugar de suco. Estamos trabalhando com as autoridades locais, que nos informaram que um residente morreu. Prestamos nossas sinceras condolências à família”, afirmou a casa de repouso.

O estado de saúde dos outros dois idosos hospitalizados não foi divulgado.

UOL