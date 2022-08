Não resistiu: Policial Militar morre após quatro dias em coma na UTI do Pronto Socorro

- Publicidade -

Morreu no Pronto Socorro de Rio Branco, na noite deste domingo (14), o Policial Militar e Cirurgião Dentista, Stefano Sebastian Moreira Loriato, 35 anos. O militar foi vitima de um grave acidente automobilístico, na quarta-feira (10), no bairro Vila Nova, região das Placas.

O PM morreu após passar quatro dias em coma na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Stefano apresentou complicações do Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), durante o tratamento intensivo, e na sexta-feira (12), foi iniciado o protocolo médico, para confirmar a morte cerebral do militar. Somente na noite deste domingo, a morte do Policial foi confirmada pela equipe médica por voltas das 18horas.

Conforme informações, o Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo de Stefano, para encaminhá-lo até a instituição (IML), para o cadáver passar por um trabalho pericial e exames de necropsias, para em seguida, ser autorizada a liberação do corpo aos familiares, que acontecerá somente na segunda-feira (15).

Relembre o caso:

Testemunhas informaram que, o motociclista trafegava em sua motocicleta, quando perdeu o controle da direção e bateu violentamente em uma mureta de concreto. Na colisão, Sebastian foi arremessado caindo no asfalto, já desacordado.

Populares acionaram o SAMU, que enviou uma viatura de Suporte Avançado para prestar os primeiros socorros a vítima. Após ser estabilizado e entubado no local, os socorristas encaminharam o condutor da moto para o Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Conforme os paramédicos, Stefano sofreu um TCE ( Traumatismo Craniano Encefálico), de natureza grave, fratura na perna, trauma no tórax e um corte profundo nas costas.