”Não me orgulho disso”: Deborah Secco responde críticas após afirmar que traiu todos os ex-namorados

Depois de ter afirmado que traiu todos os seus ex-namorados, menos Hugo Moura, seu atual marido, Deborah Secco parece estar arrependida de seu comportamento. Durante uma entrevista ao programa Júlia, do canal português SIC, que foi ao ar em 24 de agosto. A atriz se pronunciou sobre o assunto.

– Não me orgulho disso, mas aconteceu. Não lido bem com a mentira. Eu podia mentir, dizer que nunca aconteceu e que nunca fiz, mas eu fiz. Infelizmente, tive relacionamentos sem verdade, em que fui traída, queria sair daquele relacionamento um pouco tóxico, e aí precisava me apaixonar porque não conseguia sair. Às vezes me apaixonar era a única forma que eu tinha de sair dali, então acabava traindo.

E continua:

– Não consigo olhar para o meu passado e me envergonhar dele. Eu me arrependo, mas não me envergonho. Porque eu não tinha maturidade o suficiente, não tinha conhecimento o suficiente, e essa é a minha verdade.

Ao final, a artista disse que prefere ser sempre honesta:

– Não preciso mentir para me sentir amada. Não topo mais ser de mentira por afeto. A sociedade é ainda muito hipócrita. Julgam os outros, enquanto fazem escondido. Eu sou de verdade.

