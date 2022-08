“Não aceito botar o dedo na minha cara”, diz Inês Brasil sobre Anitta

- Publicidade -

Inês Brasil voltou a falar sobre a polêmica com Anitta por conta de direitos de imagem. A Poderosa usou imagens da cantora, sem autorização, para divulgar o álbum Versions Of Me e ainda teria maltratado ela durante uma troca de mensagens.

“Não aceito ninguém querer botar o dedo na minha cara, porque Anitta tentou botar e não deu pra ela, porque respeito é bom e eu gosto. Eu não estou aqui nesse mundo pra ficar falando de Anitta, não foi a Anitta que me ajudou quando precisei. Muitos que não sabem ficam falando que Anitta me ajudou a colocar comida na minha casa quando precisei. Vão orar e parar de me caluniar”, disse Inês Brasil.

Em seguida, a cantora exigiu respeito e disse que não foi bem tratada pela estrela internacional.

“Respeito é bom e eu gosto, e Anitta não veio com respeito comigo no direct. Ela não veio com respeito, não falou boa tarde, nem meu nome. Veio falar que eu vou ter que fazer tal vídeo, que o irmão dela já falou com meu assessor. Eu não sou nenhuma cachorra, assim como ela também não é. Não é porque ela é mais rica, porque famosa nós duas somos, mas respeito é bom e eu gosto, coisa que ela não me deu”, completou.