Namorado salva jovem de estupro após receber pedido de socorro via WhatsApp: ‘vem logo, por favor’

Uma jovem de 18 anos foi salva pelo próprio namorado de uma tentativa de estupro após ser levada à força para o banheiro do Parque Anilinas, em Cubatão (SP). Ao g1, nesta sexta-feira (19), a vítima contou que o companheiro entrou em luta corporal com o assediador, que fugiu do local. Até o momento o suspeito não foi localizado pela polícia.

A vítima, que não quis se identificar, contou que havia combinado de encontrar o namorado, também de 18 anos, porém, antes de ele chegar foi abordada pelo criminoso.

“O homem se aproximou falando a idade dele e perguntando se eu era comprometida. Eu disse que sim e mostrei a aliança. Ele segurou o meu braço e disse que queria ‘ficar‘ comigo. Eu neguei e ele disse que ninguém ia saber”.

A vítima afirmou que mesmo negando a relação, o homem não soltou o braço dela, continuou insistindo e começou a puxa-la até chegar ao banheiro. “Aproveitei o momento em que ele estava de costas, segurando apenas um braço, e mandei mensagem para o meu namorado”.

O jovem chegou ao parque e a encontrou depois de ouvir os gritos dela pedindo para o agressor a soltar. “Foi nesse momento que ele [o namorado] entrou em luta corporal com o homem, que conseguiu escapar pulando o muro do parque”, disse a jovem.

Após a fuga do suspeito, o casal chamou a Polícia Militar e foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. A PM afirmou ter sido acionada pelo namorado na vítima por volta das 20h50, porém, o criminoso não foi localizado.

Ao g1, a vítima confessou sentir medo de sair sozinha e demonstrou revolta pelo acontecido. “A mulher nunca está segura em lugar algum, comprometida ou não, não respeitam”, finaliza.