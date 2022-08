Namorada do ex- jogador Adriano acusa mãe de dar em cima dele: ‘ furei o olho’

- Publicidade -

Neta de Gretchen, a dançarina Anna Beatryz Miranda acusou a mãe Jenny Miranda de ter um interesse amoroso em Adriano Imperador, seu ex-affair. Na segunda (22), a jovem de 18 anos confirmou que se envolveu momentaneamente com o ex-atleta e expôs sua desavença com a matriarca: “Falou que eu furei o olho”.

“Fiquei com o Adriano, minha mãe sabia e não tem que se fingir de cínica. Ela não falou comigo porque discutimos sobre isso, falou que eu furei o olho dela porque quem queria ficar com o Adriano era ela. Fiquei com ele porque quis, não foi por causa de dinheiro e de fama, não. Trabalho, me sustento e quero a minha fama pela minha fama. Ela, não. Ela quer ficar com o Adriano por outro caso”, afirmou Anna.

Em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, a dançarina disse que o rápido relacionamento com o ex-atleta já terminou e que eles só voltaram a conversar por causa das notícias sobre o rápido romance.

“A única coisa que eu queria era uma mãe normal. Uma mãe que, mesmo não morando com ela, me mandasse mensagem não para limpar a casa como ela faz. ‘Bia, vem ver um filme comigo?’. Chego lá, ela está com a vassoura na mão e fala: ‘Lava a louça, passa um pano e depois a gente vê um filme‘”, desabafou.

No relato, Anna disse que Jenny está bloqueada nas suas redes sociais e acusou a mãe de ter vazado a notícia do romance com Adriano. “Sabia desde o começo e brigou comigo porque quem quis ficar com ele para ter fama e dinheiro era ela”, reforçou.

“Não chamo mais de mãe. Depois da última conversa que tive com ela, quando ela olhou bem na minha cara e disse: ‘Não me queira como inimiga’. Então tá bom! Não quero inimigo, só que não tenho que aturar essas histórias. Ela taca para a imprensa ou ela acha que sou besta e ninguém sabe que foi ela que tacou?”, indagou Anna, que também relatou ter sido agredida e controlada pela mãe nos últimos anos.

Outro lado

Nesta terça (24), nos Stories do Instagram, Jenny disse inicialmente que não se manifestaria sobre as acusações da filha. “Tenho mais o que fazer, não vou ficar aqui me defendendo, me justificando. Só não vê quem é cego”, relatou.

Em seguida, a influenciadora mostrou mensagens negativas que recebeu na rede social por causa do desabafo da filha e rebateu esses posicionamentos. “Não me sinto fracassada porque sei o que fiz. Quem viu a Bia crescer, que me segue aqui há anos, sabe disso. Me sinto vitoriosa, jamais fracassada”, pontuou.

Fonte: Jetss